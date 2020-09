PS5: le riflessioni degli sviluppatori sulle funzionalità nextgen dell'SSD

Il lancio a sorpresa del nuovo spot italiano di PS5 è accompagnato da un articolo di approfondimento pubblicato dai curatori del PS Blog per condividere le riflessioni degli sviluppatori sulle funzionalità dell'SSD della console nextgen di Sony.

In previsione dell'arrivo a fine anno di PlayStation 5, i rappresentanti di Sony hanno offerto a diversi sviluppatori l'opportunità di condividere dei retroscena e delle informazioni sui rispettivi videogiochi, con un focus sulle capacità prestazionali e sulle funzionalità inedite garantite dall'SSD customizzato di PS5.

Il valzer delle dichiarazioni sull'SSD nextgen di Sony viene aperto da Brian Horton: il Direttore Creativo di Insomniac Games apre una finestra sul mondo di Marvel's Spider-Man Miles Morales per spiegare che "oltre al caricamento quasi istantaneo e al fast travel, l'SSD ci permette di caricare e visualizzare a schermo delle risorse più dettagliate e con maggiore rapidità. Tutto ciò porterà la nostra città ad avere un aspetto ancora migliore, e questo è solo l'inizio per il nostro team che sta sperimentando le nuove possibilità offerte dall'hardware di PS5, si tratta di un cambiamento fondamentale".

Di particolare interesse sono poi le parole pronunciate dal Direttore Creativo di SIE Japan Studio, Gavin Moore, in merito alle possibilità offerte dall'SSD di PS5 agli sviluppatori di Demon's Souls: "Stiamo già cambiando il modo in cui pensiamo agli SSD mentre sviluppiamo Demon's Souls. Non lo vediamo più soltanto come un sistema per archiviare dati ma anche come una memoria che ci permette di caricare quei dati e di accedervi a una velocità vertiginosa, offrendo così agli utenti l'opportunità di tornare subito in azione per vendicare le numerose morti del proprio guerriero".

Sulle pagine del PlayStation Blog trovate anche le dichiarazioni condivise dagli sviluppatori di Hitman 3, Far Cry 6, Returnal e Ratchet & Clank Rift Apart, con parole al miele che vengono spese dalle rispettive software house per sottolineare la centralità dell'SSD di PS5 nell'architettura nextgen della prossima console Sony.