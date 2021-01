PS5: nessun rifornimento il 26 gennaio, continua l'attesa per le nuove scorte

Ci avevamo sperato, la data del 26 gennaio sembrava quella giusta per assistere a nuovi rifornimenti di PlayStation 5, le cose però non sono andate così e nel giorno indicato nessun retailer ha messo a disposizione PS5 o PS5 Digital Edition in Italia.

A inizio settimana poche centinaia di unità sono state distribuite nel Regno Unito (con gli scalper scatenati per comprare PS5) e si pensava ad un possibile arrivo di ulteriori rifornimenti anche nel nostro paese, invece la situazione ha preso una piega diversa.

Ad oggi nessun grande retailer come Mediaworld, Amazon, Euronics, Unieuro e GameStop ha comunicato la disponibilità di PS5, GameStopZing in particolare ha fatto sapere recentemente che le nuove scorte verranno comunque riservate a coloro che hanno preordinato la console (gruppo D3) e non saranno dunque messe in vendita al pubblico.

Su Amazon.it nessuna traccia di PS5 e PS5 Digital e le pagine prodotto continuano a riportare il laconico messaggio "attualmente non disponibile" senza possibilità di effettuare il preordine. La situazione non è troppo diversa altrove, negli Stati Uniti un piccolo lotto di PS5 è stato messo in vendita tramite la piattaforma Sony Rewards mentre in Giappone ci si affida alle lotterie per comprare una PS5, esattamente come avvenuto al lancio della console a novembre.

Sony dal canto suo non ha comunicato nulla riguardo l'arrivo di rifornimenti a livello globale, gli analisti parlavano di altri stock in distribuzione a gennaio e febbraio con la catena distributiva che dovrebbe normalizzarsi nel corso della primavera. Microsoft, dal canto suo, ha recentemente confermato disponibilità limitata per Xbox Series X/S almeno fino a marzo ed è probabile che la situazione possa essere simile anche per Sony.