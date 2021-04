PS5: risoluzione 4K, 120fps, Ray Tracing e DualSense al centro del nuovo spot di Sony

Pur consapevole dei noti problemi di produzione di cui la console next-gen continua a soffrire sin dal lancio avvenuto a novembre, Sony non si lascia mancare un nuovo spot promozionale dedicato a PlayStation 5.

Il filmato, piuttosto accattivante dal punto di vista stilistico, mette in mostra tutte le caratteristiche hardware più salienti della console. Tra queste abbiamo il supporto alla risoluzione 4K e al framerate capace di spingersi fino ai 120fps, insieme al Ray Tracing, High Dynamic Range (HDR), retrocompatibilità con oltre 4.000 giochi PlayStation 4, audio 3D che lavora in tandem con il Tempest Engine, ed il celebre SSD ultra veloce. Non poteva poi mancare lo spazio interamente dedicato al DualSense, l'innovativo controller che Sony ha progettato per una vera esperienza di nuova generazione con l'apporto dei trigger adattivi e del feedback aptico.

Sony continua insomma a pubblicizzare senza sosta la sua nuova console, ma sta di fatto che con le poche unità in giro risulta tutt'oggi difficile riuscire ad accaparrarsi la propria PS5, e ad ogni restock si verifica sistematicamente un sold-out istantaneo presso qualsiasi rivenditore. Stando ad un report di Bloomberg, le cose difficilmente cambieranno nelle prossime settimane, dal momento che si prevede una carenza di scorte di PS5 e Series X|S sino al Natale 2021. Nonostante questo, PS5 è riuscita ad imporsi negli USA come la console più venduta di sempre nei primi 5 mesi.