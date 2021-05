PS5: quali sono le risoluzioni supportate dalla console Sony?

Gran parte della campagna marketing di Sony per PlayStation 5 si è concentrata, in passato come oggi, sulla qualità visiva raggiunta dalla console, che per la prima volta ha come obiettivo standard una risoluzione 4K.

Nonostante ultimamente televisori e monitor da gaming con risoluzione ultra-HD si siano diffusi sempre di più all'interno del pubblico videoludico, proprio per cavalcare l'arrivo della nuova generazione di console e le sue potenzialità tecniche, sono ancora moltissimi gli utenti che possiedono dispositivi con risoluzioni inferiori, e che si chiedono di conseguenza se siano in grado di utilizzare una PlayStation 5 su uno di essi.

Per prima cosa è necessario specificare che solamente alcune risoluzioni sono supportate nativamente dalla console, mentre altre possono essere raggiunte dalla vostra PlayStation 5 grazie ad alcune tecniche di upscaling. In particolare, le risoluzioni supportate nativamente sono le seguenti:

720p

1080i

1080p

2160p (4K Ultra-HD)

Tra le risoluzioni che invece non sono supportate nativamente, ma che possono essere invece ottenute sfruttando tecniche di upscaling, possiamo annoverare la risoluzione a 1440p (2K, QHD) e quella a 4320p, ovvero l'ormai famigerata risoluzione 8K. Naturalmente, PlayStation 5 si occuperà di gestire in automatico la risoluzione a cui verranno riprodotti in software in esecuzione sulla console, ma nel caso in cui vogliate effettuare una modifica manuale ecco come reimpostare il 4K su PlayStation 5.