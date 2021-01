PS5, grande risonanza per il lancio: coverage superiore a '10 crisi umanitarie combinate'

Il lancio di PlayStation 5 ha catturato per molto tempo l'attenzione degli appassionati, tutt'oggi in attesa di apprendere quando Sony riuscirà a rendere disponibili nuove scorte della console next gen.

Il passaggio generazionale in ambito videoludico ha varcato i confini del settore, per raggiungere l'attenzione anche della stampa generalista. Ne è risultato un coverage mediatico significativo, tanto da risultare citato all'interno di un report pubblicato da International Care, ONG internazionale attiva in contesti di crisi umanitaria. Nell'evidenziare le difficoltà per ottenere adeguata attenzione da parte dei media nei confronti di molte delle aree del mondo attualmente interessate da condizioni di particolare crisi, l'organizzazione ha offerto alcuni termini di paragone.

Tra questi ultimi, ha trovato particolare rilievo proprio il lancio di PlayStation 5, che, riferisce International Care, ha ottenuto nel 2020 un coverage 26 volte superiore a quello di 10 crisi umanitarie combinate. Si tratta nello specifico di quelle che l'ONG classifica come le crisi che nell'ultimo anno hanno ottenuto la minor attenzione da parte della stampa, a dispetto della loro notevole rilevanza. Queste le aree geografiche interessate: Burundi, Guatemala, Repubblica Centroafricana, Zambia, Mali, Malawi, Madagascar, Pakistan, Papua Nuova Guinea. A superare l'attenzione rivolta dai coverage mediatici alle crisi descritte nel report di International Care, troviamo anche la candidatura alla Presidenza USA da parte di Kanye West e l'Eurovision Song Contest.