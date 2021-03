PS5: risparmia il 40% sui giochi riportando il tuo usato da GameStopZing

All'interno del nuovo Volantone di marzo di GameStopZing è stata lanciata una nuova offerta indirizzata a tutti i giocatori di PlayStation 5 desiderosi di acquistare un nuovo videogioco per la loro console di nuova generazione.

Fino al 31 marzo, potete risparmiare il 40% sull'acquisto di un nuovo gioco per PlayStation 5 riportando in negozio un gioco per PS5 valido per la promozione. L'iniziativa è ovviamente valida solamente nei punti vendita, ed è riservata ai soli possessori di GSZ+, di qualsiasi livello. I prodotti consegnati devono essere integri, funzionanti, completi di custodia e libretto, e tradotti in lingua italiana. Potete verificare la validità dei giochi in vostro possesso seguendo le istruzioni reperibili a questo indirizzo così da essere certi di avere uno o più giochi validi per la promo.

Oggi 11 marzo, intanto, PlayStation 5 è tornata in vendita da GameStopZing, ma le scorte sono terminate in pochissimo tempo. Se siete interessati all'acquisto della console next-gen, vi consigliamo di iscrivervi al programma fedeltà GSZ e attivare la ricezione delle comunicazioni da parte di GameStopZing, solo così saprete in anticipo quando le console torneranno in vendita e avrete tutto il tempo necessario prepararvi ad effettuare l'ordine. Ogni cliente potrà acquistare un solo pezzo, gli ordini doppi verranno automaticamente cancellati dal sistema.