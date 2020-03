PS5, niente ritardi per Coronavirus: arriva la conferma da un PR Sony

Il propagarsi del Coronavirus/COVID-19, le conseguenti norme contenitive approvate da un ampio numero di Stati e la chiusura precauzionale di molte attività produttive aveva recentemente allungato un'ombra sul possibile posticipo del lancio di PS5 e Xbox Series X.

Ora, i dubbi sono stati però messi a tacere da dichiarazioni ufficiali da parte sia di Microsoft sia di Sony. Nel corso della giornata di martedì 18 marzo, la Casa di Redmond ha infatti ribadito che Xbox Series X uscirà entro Natale e che non è previsto alcun ritardo nella distribuzione della console. Parallelamente, giunge oggi un interessante aggiornamento anche da parte della Compagnia nipponica, che conferma l'arrivo di PlayStation 5 nel corso della fine del 2020.

La conferma è giunta tramite una nota inviata al noto portale olandese Let's Go Digital da BAAS. Quest'ultima, con sede ad Amsterdam, rappresenta l'agenzia di Pubbliche Relazioni di Sony Interactive Entertainment Benelux. La dichiarazione riporta quanto segue: "attualmente, il Coronavirus non ha ancora ritardato il lancio di PlayStation 5". Le parole confermano dunque che, al momento, non vi è alcun cambio di programma all'orizzonte in casa Sony.



In chiusura, ricordiamo l'importante appuntamento odierno con il reveal ufficiale di PS5: la Redazione di Everyeye lo seguirà ovviamente in diretta, per commentarlo in vostra compagnia. Il luogo di ritrovo virtuale prescelto è ovviamente il Canale Twitch di Everyeye.it, vi aspettiamo dalle ore 17:00!