PS5: ritiro da Mediaworld, Euronics, Unieuro e altre catene, come funziona?

Nelle scorse ore abbiamo appreso che Amazon potrebbe anticipare le spedizioni di PlayStation 5 (ma ancora non ci sono certezze) per far fronte a possibili lockdown nazionali o regionali, ma come si comporteranno catene come Mediaworld, Euronics e Unieuro?

E' difficile al momento fare una previsione, considerando anche che presto il Governo dovrebbe emanare un nuovo DPCM che potrebbe portare alla chiusura nel weekend o al rallentamento delle attività ritenute non necessarie, categoria in cui potrebbero rientrare negozi di elettronica come Mediaworld, Euronics, Unieuro e tanti altri.



Con ogni probabilità le grandi catene si stanno organizzando per gestire al meglio la situazione, il lancio di PS5 è un grande evento anche nel nostro paese, come dimostra il fatto che la console sia andata esaurita in preordine. Una soluzione potrebbe essere quella di contattare i clienti e comunicare loro un orario ben preciso per il ritiro. Oppure chi ha prenotato PS5 nei negozi citati potrebbe in realtà riceverla a domicilio, per evitare assembramenti e inutili rischi? E sopratutto, in caso si risieda in una "Zona Rossa" come si potrebbe uscire per andare a ritirare PS5 senza violare le regole?



Non è facile dirlo perchè in genere gli eCommerce dei negozi della grande distribuzione sono gestiti in maniera separata e con altre logiche rispetto agli store fisici, è pur vero che in questo caso potrebbe esserci il classico strappo alla regola. Sicuramente a breve ne sapremo di più, fateci sapere nei commenti se avete ricevuto comunicazioni a riguardo da Euronics, Mediaworld, Unieuro e altri rivenditori.