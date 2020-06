PS5: un rivenditore mostra un prezzo assurdo... e poi lo nasconde

Finalmente abbiamo scoperto com'è fatta PlayStation 5. Le specifiche tecniche pure le conosciamo, i i giochi per PS5 li abbiamo visti... cosa ci manca? Ovviamente il prezzo e la data di lancio.

Sony Interactive Entertainment non si è ancora sbilanciata su nessuna delle due importanti informazioni, ma intanto i rivenditori in giro per il mondo stanno provvedendo all'apertura delle schede prodotto dedicate alla console next-gen. Lo ha fatto anche Play-Asia, uno dei siti e-commerce più famosi del mondo, operante a livello internazionale. Il rivenditore asiatico non si è però limitato a mettere in listino PS5 e a indicare un generico periodo di lancio per il prossimo dicembre, ha anche fissato il prezzo a... 699,99 dollari!

Un prezzo indubbiamente elevato. Non conosciamo ancora le intenzioni di Sony, ma è possiamo immaginare che una scelta del genere risulterebbe decisamente impopolare tra i giocatori. Tra l'altro, Play-Asia è rapidamente tornata sui suoi passi, rimuovendo l'indicazione di 699,99 dollari dalla scheda. È possibile che si sia trattato di un semplice errore, esattamente come quello compiuto da Amazon UK, che pochi giorni fa ha indicato 599,99 sterline (668 euro al cambio attuale) come prezzo di lancio per PS5.

Restiamo in attesa di un annuncio ufficiale da parte di Sony. Nel frattempo, vi consigliamo di dare un'occhiata anche agli accessori ufficiali di PS5, anch'essi ancora privi di un prezzo.