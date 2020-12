PS5 rivenduta a prezzi folli: un negozio sudcoreano lancia un sistema anti-scalper

Come riportano i giornalisti di Kotaku, i gestori del negozio sudcoreano Gamewoori hanno deciso di approntare una vera e propria "rete anti-scalper" insieme alla community per arginare le operazioni condotte dai bagarini che, con le loro attività, stanno contribuendo a rendere PS5 introvabile.

Il sistema escogitato dal portale di eCommerce asiatico è piuttosto semplice e prevede l'apertura di un canale di comunicazione con tutti coloro che, visitando gli altri siti di rivendita tra privati, si accorgono della presenza di PS5 rivendute a prezzi folli dopo essere state prenotate da Gamewoori. Una volta accertata l'autenticità della segnalazione, i gestori del negozio avviano le procedure per annullare gli ordini di PS5 dei bagarini e provvedere all'eventuale rimborso della somma depositata o prelevata automaticamente dal conto di chi ha effettuato la prenotazione.

La "rete di protezione anti-scalper" starebbe già dando i suoi frutti, come testimoniano alcuni utenti sudcoreani di Kotaku che segnalano la chiusura di molte inserzioni pubblicate in questi giorni dai bagarini che, sui mercatini online, tentavano di vendere a prezzi esorbitanti la propria prenotazione di PS5 su Gamewoori.

Il successo dell'iniziativa è celebrato anche dagli stessi gestori del negozio sudcoreano che, su Instagram, mostrano le immagini oscurate dei preordini di PlayStation 5 annullati dopo aver scoperto che gli utenti avevano intenzione di rivendere la console su altri portali. Con un messaggio condiviso dai rappresentanti di Gamewoori, il negozio asiatico spiega che "la nostra politica sarà quella di annullare tutti gli ordini, anche se sono stato pagati in anticipo e per intero, di console che vengono acquistate da noi con il solo scopo di poterle rivendere a prezzi maggiorati. Invitiamo chiunque si accorga di questo genere di operazioni a segnalarcele con un messaggio privato o direttamente in negozio. Cerchiamo tutti insieme di proteggere la nostra sana cultura dei videogiochi".