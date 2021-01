PS5, RTX 3070 e Nintendo Switch per festeggiare: regali per il team di Genshin Impact

Mentre i giocatori attendono la pubblicazione della patch 1.3 di Genshin Impact, attesa per il prossimo 3 febbraio, negli uffici di MiHoYo ci si prepara in grande stile a festeggiare il Capodanno Cinese.

Forte dello straordinario successo del free to play pubblicato su PlayStation 4, PC e dispositivi mobile, la software house ha infatti deciso di riservare una speciale sorpresa ai propri sviluppatori. Nello specifico, è stata organizzata una grande lotteria dedicata ai dipendenti, tramite la quale la dirigenza ha messo in palio premi decisamente ambiti! Tra questi ultimi, infatti, figurano PlayStation 5, schede grafiche RTX 3070, Nintendo Switch, iPhone e altri hardware.

Come potete verificare direttamente in calce a questa news, in casa MiHoYo non si è badato a spese, con vere e proprie cataste di console, smartphone e altri prodotti accumulate negli uffici della software house. Le immagini dell'iniziativa avviata dagli autori di Genshin Impact hanno fatto rapidamente il giro della rete, a ulteriore testimonianza di quanto il JRPG open world free to play abbia raggiunto notevoli traguardi, al punto da spingere all'organizzazione di una tale iniziativa pensata per i dipendenti.



Nel frattempo, continuano invece a scarseggiare le scorte di PlayStation 5, con la console di nuova generazione di casa Sony protagonista di fornitura irregolari.