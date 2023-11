PS5 rumor: almeno due giochi single player e due GaaS nella lineup Sony 2024 per un leak

Il leaker Shinobi rivela alcuni dettagli sulla presunta lineup Sony per il 2024, con la casa giapponese che dovrebbe pubblicare almeno due giochi single player e due Games As A Service (Gaas) su PlayStation 5 (e PC?) nel corso dei prossimi dodici mesi.

Nello specifico l'insider conferma che Rise of the Ronin e Death Stranding 2 usciranno nel 2024 insieme ad "altre cose" ma sottolinea come probabilmente non ci saranno grandi giochi single player first party prodotti da PlayStation Studios (come Marvel's Spider-Man 2, God of War Ragnarok o Horizon Forbidden West) in arrivo il prossimo anno, escludendo dunque l'arrivo di un titolo prime parti.

Le parole di Shinobi farebbero pensare al rinvio di Marvel's Wolverine al 2025 nonostante le voci che vorrebbero il gioco Insomniac pronto per il debutto alla fine del prossimo anno. Sarebbero invece due i GaaS previsti nella lineup Sony per il 2024, ovvero Helldivers 2 in uscita a febbraio e Concord, non sembra esserci traccia di The Last of Us Multiplayer (forse cancellato definitivamente?) mentre come sappiamo almeno 6 dei 12 giochi live in sviluppo sono stati rinviati a tempo indeterminato.

Saranno davvero questi i piani di Sony per il 2024 di PlayStation 5? Lo scopriremo presumibilmente nel corso delle prossime settimane, probabilmente a partire dai The Game Awards di dicembre.