PS5, rumor: arriverà oggi la nuova data per l'evento dedicato ai giochi?

Ad una settimana esatta dal rinvio a data da destinarsi dell'evento interamente dedicato ai giochi di PlayStation 5, si torna a parlare dell'annuncio di una nuova data. Stando infatti alle parole di un insider, Sony potrebbe svelare a breve il giorno nel quale potremo assistere alla presentazione dei giochi next-gen.

A fare la soffiata è stato l'utente Twitter GermanStrands: questo account non è molto noto tra gli insider ma, come fa notare lui stesso nella descrizione del suo profilo, vanta tra i suoi follower anche Hideo Kojima e Sony Santa Monica. Ciò non rende automaticamente credibile ogni suo tweet, ma è probabile che l'utente abbia le conoscenze giuste per sapere con qualche ora d'anticipo quale sarà la prossima mossa del colosso giapponese. A questo punto non ci resta altro da fare che attendere le prossime ore e scoprire se, a distanza di 7 giorni dal posticipo dell'evento PS5, Sony ci fornirà una nuova data.

Non dimentichiamo inoltre che il prossimo giovedì arriveranno le prime recensioni di The Last of Us Parte 2 e la prossima settimana il titolo Naughty Dog raggiungerà gli scaffali di tutti i negozi. Per questi motivi, non è da escludere che Sony decida di posticipare ulteriormente l'evento per non distogliere l'attenzione da quella che sembra essere l'esclusiva PS4 più attesa di sempre.