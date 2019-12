PS5, ancora rumor: Dualshock 5 e pre-ordini aperti a inizio 2020, secondo un insider

Ci troviamo ormai alla vigilia del 2020, anno che vedrà approdare sul mercato videoludico la prossima generazione di console, e la curiosità in merito è già alle stelle.

Durante il 2019, sia Sony sia Microsoft hanno offerto alcune prime informazioni ufficiali in merito ai propri futuri hardware, ma sono ancora moltissimi i dettagli avvolti dalla più stretta riserbatezza. Non sorprende dunque che in questo clima trovino rapida diffusione rumor e voci di corridoio legate alla next-gen. Per quanto riguarda l'universo Sony, in particolare, sembra essere particolarmente attivo l'insider noto su Twitter come "PSErebus".

Dopo aver in passato anticipato correttamente la data di pubblicazione di The Last of Us Parte 2, quest'ultimo ha attirato l'interesse del pubblico tramite nuovi cinguettii. Tra questi ultimi figurano i due recenti Tweet che potete visionare direttamente in calce a queste news. Tramite i due messaggi, PSErebus afferma che Sony avrebbe intenzione di presentare il Dualshock 5 nel corso del primo trimestre del 2020. A breve distanza, prosegue, il colosso videoludico dovrebbe inoltre aprire ufficialmente i preordini di PlayStation 5. Questi ultimi, almeno in territorio nordamericano, dovrebbero poter essere effettuati tramite lo store ufficiale PlayStation aperto in autunno.



Ad ora, ovviamente, quanto riportato dall'insider, che si era espresso in passato espresso anche su data di uscita e prezzo di PS5, vanno intese come semplici voci di corridoio, prive di alcuna ufficialità. Per verificarne l'eventuale attendibilità, non resta dunque che attendere pazientemente che Sony decida di alzare il sipario su PlayStation 5.