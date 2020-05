PS5, rumor: i giochi annunciati al reveal potrebbero non essere moltissimi, ecco perché

Continuano ad arrivare nuove voci di corridoio sull'evento di presentazione di PlayStation 5 da parte del giornalista di VentureBeat, Jeff Grubb. Stando alle ultime dichiarazioni del personaggio, Sony potrebbe aver deciso di limitare il quantitativo di giochi mostrati in occasione del reveal della console di prossima generazione.

Sebbene una notizia del genere possa far pensare ad una mancanza di materiale da parte del colosso giapponese o ad una serie di accordi presi tra Microsoft e le terze parti per mostrare in esclusiva la versione Xbox Series X, sembrerebbe sia tutto dovuto ad un disclaimer. Secondo Grubb, infatti, molti dei filmati che verranno presentati all'evento conterranno il seguente messaggio:

"Questo gioco sta girando su un PC ma verrà ottimizzato per l'hardware di PlayStation 5".

La scelta di Sony sembrerebbe quindi essere dovuta alla presenza del disclaimer sui trailer di molti giochi terze parti, così da limitare il numero di titoli mostrati nella loro versione PC.

A proposito della console Sony, sapevate che i creatori di PlayStation 5 hanno esaltato le caratteristiche audio della console next-gen? Stando inoltre agli ultimi rumor, il primo evento di presentazione di PlayStation 5 potrebbe essere fissato al prossimo giugno, ma quello con protagonisti i giochi arriverà solo ad agosto.