PS5: nuovi rumor su Project Cronos, l'architettura per il gioco in streaming di Sony

Avrete sicuramente letto dei primi avvistamenti della possibilità di giocare in streaming a 4K alcuni giochi PlayStation 5. A tal proposito, un famoso insider ha diffuso un bel po' di informazioni in merito all'architettura che Sony ha messo su per consentire ai giocatori di usufruire di questo servizio.

Tom Henderson ha infatti pubblicato sul suo portale un lungo post con i dettagli riguardanti Project Cronos, nome in codice dell'architettura del colosso giapponese ormai in sviluppo da 5 anni. Il lungo periodo di sviluppo sarebbe dovuto alla sua complessità: l'ostacolo più grande è far sì che nel gioco in streaming non si noti l'assenza del velocissimo SSD di PlayStation 5. Sembrerebbe però che Sony sia riuscita ad aggirare tale problematica con una speciale tecnologia chiamata Kura, che consente di conservare i giochi su server personalizzati (pare si faccia uso di PCIe NTB) e di leggere ad una velocità di 5GB al secondo con 1 millisecondo di latenza.

Se i dati riferiti dall'insider dovessero trovare conferma, in giro per il mondo ci sarebbero 28 data center che dovrebbero entrare in funzione entro marzo 2024, visto che tra i piani dell'azienda vi è quello di dare il via al servizio nel corso del prossimo anno fiscale.

A questo punto non resta altro da fare che attendere un annuncio ufficiale da parte di Sony, che potrebbe fornire maggiori dettagli sulla funzionalità e permettere ad una selezione di utenti di testare il servizio, per poi renderlo gradualmente disponibile a tutti.