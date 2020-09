PS5, rumor: in settimana arriveranno i primi articoli di prova?

A poche ore dal debutto di numerose anteprime dedicate a Xbox Series X, le quali hanno permesso di testare a fondo tempi di caricamento e sistema operativo, cresce l'attesa da parte dei fan nei confronti degli hands on di PlayStation 5. Stando agli ultimi rumor, potrebbe mancare davvero poco all'arrivo di nuovi articoli sulla console Sony.

Stando infatti agli ultimi tweet di GermanStrands, utente Twitter solitamente ben informato e seguito dagli account ufficiali di Santa Monica Studios e Kojima Productions, le anteprime di PlayStation 5 arriveranno nel corso della settimana. Sappiamo con certezza che poco più di una decina di YouTuber giapponesi è entrato in possesso della console next-gen e che la prossima domenica, 4 ottobre 2020, potrà pubblicare dei video al riguardo, ma non è detto che l'insider si riferisse a loro. Quelli coinvolti in questa iniziativa sono infatti influencer e non è da escludere che l'azienda giapponese possa aver scelto anche qualche giornalista americano per testare la console e proporne qualche parere agli utenti occidentali, così che possano tutti comprendere grazie ad articoli e filmati alcune delle caratteristiche della macchina da gioco di prossima generazione.

In ogni caso sembra che manchi davvero poco al reveal completo della console, dal momento che tra gli argomenti più caldi degli hands on troveremo il sistema operativo, i tempi di caricamento dell'SSD e la rumorosità.

Avete già dato un'occhiata al teardown del DualSense, il controller di PS5?