PS5, rumor: Sony sta per annunciare grosse esclusive temporali?

Si torna a parlare ancora una volta dei possibili accordi stretti da Sony per portare in esclusiva temporale alcuni giochi su PlayStation 5. Ad alimentare queste voci sarebbe stato il già noto Imran Khan, giornalista e voce del celebre podcast Kinda Funny Games.

Ecco di seguito le parole di Khan nell'ultimo episodio del podcast:

"Alcuni degli accordi stretti da Sony per delle esclusive temporali vi sconvolgeranno quando saranno annunciati. Lo stupore non sarà dato dalla qualità dei giochi scelti ma dalla loro popolarità, poiché si tratta di IP molto famose. Sono molto curioso di scoprire come si evolveranno le cose nei prossimi due mesi, dal momento che giochi fino ad oggi riconosciuti come multipiattaforma saranno legati per un po' solo al marchio PlayStation. Non mi sorprenderei poi di assistere ad altri contenuti esclusivi della stessa rilevanza di Spider-Man in Marvel's Avengers."

Ovviamente l'insider non ha fatto alcun riferimento ai possibili titoli in arrivo prima sulla console di prossima generazione Sony ma c'è chi è convinto che tra questi ci sia persino Final Fantasy XVI.

In attesa di scoprire quali saranno le prossime esclusive PS5, vi ricordiamo che secondo Mike Ybarra ci vorrà ancora del tempo prima che Sony sveli il prezzo di PlayStation 5.