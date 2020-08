PS5, rumor: la stampa inglese sta per mettere le mani sulla console?

Una nuova voce di corridoio riguardante PlayStation 5 afferma che nel corso della prossima settimana Sony organizzerà un evento attraverso il quale una ristretta cerchia di giornalisti ed influencer inglesi avranno per la prima volta in assoluto l'opportunità di entrare in contatto con la console di prossima generazione.

A mettere in circolazione questo rumor è Tidux, l'insider solitamente legato al mondo PlayStation che sostiene che manchino solo pochi giorni a questo evento e che ad esso siano legati degli accordi molto duri per evitare che qualcuno possa divulgare informazioni senza il consenso dell'azienda. Non è chiaro quali siano i dettagli della prova e non è da escludere che il tutto si possa limitare ad una prova di Astro's Playroom, il titolo pre-installato su tutte le PS5, giocato col DualSense.

Certo, di insider credibili negli ultimi tempi ne abbiamo visti pochi e Tidux non sembra essere uno di questi, ma è innegabile come una notizia del genere abbia buone probabilità di essere vera. Dopotutto mancano solo tre mesi al lancio delle console di prossima generazione e dopo la prova esclusiva di Geoff Keighley del DualSense è altamente probabile che Sony voglia che anche influencer e stampa specializzata possano dare ai propri utenti le prime impressioni sulla console.