La PS5 fa rumore: come prevenire il surriscaldamento?

Può capitare che la PlayStation 5 diventi improvvisamente più rumorosa durante l'utilizzo di giochi e applicazioni, si tratta di un fenomeno del tutto normale che indica come la ventola stia lavorando a una velocità più sostenuta per garantire una buona areazione alla console.

E' però possibile evitare che il sistema si surriscaldi troppi mettendo in pratica una serie di suggerimenti consigliati da Sony. Assicuratevi di lasciare abbastanza spazio intorno alle prese di aerazione, PS5 dovrebbe avere almeno 10 centimetri di spazio libero per ogni lato. Evitate di posizionare la console su tappeti, moquette o tessuti con fibre lunghe, così come in uno spazio ristretto oppure all'interno di un mobile chiuso.

Ovviamente è consigliabile evitare che la polvere si accumuli sulle ventole o nei pressi delle prese d'aria, Sony consiglia di pulire regolarmente le feritoie utilizzando un piccolo aspirapolvere o aspirabriciole, è importante che le prese di areazione siano sempre libere da sporcizia e ben pulite. Prima di eseguire questa operazione è consigliabile scollegare il cavo di alimentazione dal retro di PS5, ricordatevi di non spruzzare detergenti, soventi o liquidi spray di alcun tipo direttamente sulle ventole.

Ricordiamo che PS5 disponibile di vaschette raccoglipolvere per evitare che lo sporco si accumuli in quantità eccessiva, in ogni caso è bene prestare sempre attenzione a questo aspetto se notate che la ventola gira a velocità elevate per troppo tempo.