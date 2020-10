PS5, rumorosità e sistema di raffreddamento: buone notizie dalle prime prove sul campo

Nel corso della prova degli youtuber giapponesi su PS5, anche diverse testate giornalistiche del Sol Levante hanno partecipato all'evento. I redattori presenti alla prova non nascondono il loro entusiasmo per la silenziosità della console nextgen di Sony.

L'inviato di Dengeki Online, ad esempio, afferma di aver giocato per circa un'ora e venti minuti e di non aver percepito quasi nessun suono proveniente dalla console, anche durante le sessioni di gameplay più intense. Durante la prova sulle funzionalità del DualSense con Astro's Playroom, l'editorialista del portale nipponico racconta che "quando stavamo concludendo la sessione di gioco, a un certo punto mi sono chiesto 'ehi, ma le ventole stanno girando oppure no?', proprio perchè non sentivo nessun rumore provenire dalla console".

Di analogo avviso sono stati anche i giornalisti di 4Gamer, sottolineando che "le ventole del sistema di raffreddamento di PS5 si sentivano a malapena" nonostante i 30 gradi percepiti nella stanza a causa delle luci utilizzate per allestire lo stand.

I resoconti sulla silenziosità di PS5 provenienti dal Giappone stanno già alimentando il dibattito degli appassionati sui social e su forum come ResetEra, con tanti utenti che sottolineano l'importanza di questa notizia in virtù delle preoccupazioni per l'assenza di chiarimenti, da parte di Sony, sul sistema impiegato per dissipare il calore generato dai componenti interni di PlayStation 5 e tenerne sotto controllo la rumorosità.