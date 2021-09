PS5: Sabrent ha creato una cover che funge da dissipatore dell'SSD supplementare

La compagnia statunitense Sabrent ha mostrato un nuovo prodotto che potrebbe far comodo a chi pensa di installare un SSD aggiuntivo sulla propria PlayStation 5, ed aumentare in questo modo lo spazio di archiviazione sulla console Sony.

Si tratta di una cover che si applica all'interno della scocca della console, costruita esattamente con le stesse misure della copertura originale. A quale pro, dunque, acquistarla? La particolarità del prodotto consiste nel fatto di fungere sia da cover che da dissipatore del vano. Pur vero che Sony considera compatibili soltanto gli SSD M.2 dotati, nativamente o meno, di un dispositivo di dissipazione, si tratta di un intervento in grado di raffreddare ulteriormente il sistema di archiviazione aggiuntivo che andiamo ad installare.

Pur non essendo ancora stato distribuito sul mercato, il "Sabrent PS5 Heatsink" arriverà molto presto nei negozi al prezzo di 19,99 dollari. Gli autori di questo ingegnoso componente in alluminio hanno fornito una piccola anteprima tramite il video che vi abbiamo riportato in cima alla notizia. Cosa ne pensate della proposta di Sabrent?

Se anche voi siete intenzionati ad espandere la memoria della vostra console, vi rimandiamo alla nostra guida su come installare un SSD M.2 supplementare su PS5. Il supporto ai dispositivi di archiviazioni aggiuntivi è stato aggiunto con la pubblicazione dell'ultimo aggiornamento software di Sony.