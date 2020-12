PS5 e il salto generazionale, parla Jim Ryan: supportare PS4 è 'giusto e razionale'

Ormai disponibile sul mercato videoludico internazionale, PlayStation 5 ha portato con sé un'interessante line-up di lancio, costituita sia da produzioni esclusivamente next-gen sia da titoli disponibili anche su PlayStation 4.

Un esordio dunque parzialmente cross-generazionale, per una strategia che vede l'ormai ex ammiraglia come ancora centrale nell'economia della strategia Sony. Il colosso videoludico ha infatti già confermato che il supporto a PS4 continuerà per anni, con l'utenza attiva sull'hardware che potrà contare sull'arrivo di nuove produzioni. Un'intenzione ribadita di recente da Jim Ryan, CEO di Sony Interactive Entertainment, che in un'intervista concessa alla redazione di Edge ha delineato la propria visione sul tema.

"Sentiamo di avere una responsabilità nei confronti di una community davvero molto ampia, e l'opportunità di continuare a realizzare giochi PS4 grandiosi finché ve ne sarà la necessità. - ha dichiarato il dirigente Sony - E penso che sia la cosa giusta da fare, la cosa più razionale da fare, e credo che con PS4 vedremo un protrarsi del supporto che non abbiamo visto con PS3. Ma detto ciò, col passare del tempo, vedremo sempre più enfasi sullo sviluppo per PS5". Una visione che punta dunque a non realizzare un taglio netto tra le generazioni console, pur con titoli destinati appositamente al nuovo hardware. A titolo di esempio, ricordiamo che Ratchet & Clank: Rift Apart uscirà solo su PS5, mentre Horizon: Forbidden West sarà disponibile anche su PlayStation 4.