PS5: lo sapete che il DualSense registra la vostra voce quanto vincete un trofeo?

PlayStation 5 non smette di essere una fonte di sorpresa per tutti i fortunati giocatori che sono riusciti ad accaparrarsi una console al lancio. Vi siete accorti che il microfono del DualSense registra la vostra voce ogni qualvolta ottenete un trofeo?

Vi è mai capitato di esultare dopo aver ottenuto un trofeo ostico o un platino ambito? Molto probabilmente sì, in special modo se siete degli appassionati dei souls. Un giocatore, che su Reddit è conosciuto come Helloiamjack, ha lanciato un grido liberatorio quando è riuscito a sconfiggere il Tower Knight nel remake di Demon's Souls ad opera di Bluepoint Games. Potete immaginare la sua sorpresa quando, riguardando il video catturato in automatico dalla PlayStation 5, ha scoperto che era stato registrato anche il suo urlo. Guardate (e sentite) voi stessi in calce a questa notizia.

Ebbene, alcuni di voi già lo sapranno, ma di default PlayStation 5, oltre a catturare un video di gameplay all'ottenimento di ogni trofeo, registra anche la voce dei giocatori mediante il microfono integrato del DualSense. Una funzione indubbiamente interessante, oltre che innovativa, ma che potrebbe risultare inopportuna per una certa frangia di videogiocatori, in particolare per coloro che tengono particolarmente alla propria privacy. Se rientrate in questa categoria, non dovete far altro che disattivare il microfono e/o la registrazione dei video quando vengono sbloccati i trofei. In questo modo risparmierete anche un bel po' di spazio sull'SSD di PS5.