PS5: tutto quello che sappiamo sulla console next-gen di Sony

Dopo lo show The Future of Gaming, che ha presentato PlayStation 5 al mondo, sono emersi tanti nuovi dettagli sulla console next-gen di Sony, pertanto abbiamo ben pensato di riassumere in un unico video tutte le informazioni attualmente disponibili.

PlayStation 5 sarà lanciata in due differenti modelli, uno dotato di un lettore Ultra HD (4K) Blu-ray, e l'altro senza, specificamente indirizzato alla fruizione dei soli titoli in formato digitale. Le due versioni offriranno la medesima esperienza di gioco, e sembra che non siano previste altre differenze sostanziali per quel che riguarda l’hardware. Un'altra cosa che le distinguerà sarà sicuramente il prezzo, anche se Sony non si è ancora sbilanciata al riguardo. Al momento l'unico indizio concreto in tal senso proviene da un leak di Amazon France, rivenditore che per breve tempo ha piazzato la PS5 con lettore al prezzo di 499 euro. Rimaniamo in attesa dell'ufficialità.

I vertici di Sony hanno anche avuto modo di discutere della filosofia che ha guidato i designer nella definizione dell'estetica e la forma della console, studiata, tra le altre cose, anche per ridurre la rumorosità. Questi, e molti altri dettagli, potete trovarli nel nostro ultimo Video Speciale su PS5, che potete comodamente visionare in cima a questa notizia.