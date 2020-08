PS5 sbarca in Champions League: presto in arrivo data di lancio e prezzo?

Nonostante Sony non abbia ancora aperto i preordini di PS5, il colosso tecnologico giapponese ha deciso di lanciare la prima, importante campagna promozionale di PlayStation 5 riempiendo i cartelloni pubblicitari delle ultime partite di Champions League.

Come giustamente rimarcato dalla redazione di PushSquare e da molti appassionati che assistito alle ultime gare della fase a eliminazione diretta della UEFA Champions League, gli organizzatori della massima competizione calcistica europea hanno tenuto fede alla partnership siglata con Sony e riempito i cartelloni a bordocampo di pubblicità dedicate a PS5.

A partire dalla partita Manchester City - Real Madrid, la cartellonistica degli stati ha infatti cominciato a mostrare diversi banner con il logo ufficiale di PlayStation 5 e lo slogan "Play Has No Limits", attirando le attenzioni dei milioni di utenti che hanno guardato le gare in TV. La campagna pubblicitaria di PS5 per la Champions League, con ogni probabilità, proseguirà per tutta la durata della competizione fino alla finale del 23 agosto che si disputerà a Lisbona per decretare il vincitore del torneo continentale.

Con la campagna marketing a tema nextgen di Sony ormai entrata a pieno regime, le tempistiche per l'annuncio della data di lancio e del prezzo di PS5, o anche solo per l'apertura dei preordini, si fanno sempre più stringenti. Intanto, vi lasciamo a questo render realizzato da un appassionato per immaginare il design del DualSense di PS5 a tema Champions League.