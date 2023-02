PS5 sbarca in Polonia: lo Squarciavento di Horizon avvistato sulle piste da sci

Dopo aver invaso Roma e Dubai con una colossale PS5, il team di Sony ha sfoderato le armi pesanti, sguinzagliando le Macchine di Horizon: Forbidden West per annunciare la fine dei problemi di scorte della console.

In Polonia, in particolare, uno Squarciavento ha fatto la sua apparizione tra le piste da sci di Białce Tatrzańskiej. La località, situata nel sud del paese, al confine con la Slovacchia, si è risvegliata questa mattina con un enorme esemplare della creatura pronto a seminare inquietudine tra i cittadini. Fortunatamente, lo Squarciavento sembra per il momento innocuo, forse più interessato a godersi un po' di neve fresca che a seminare il panico tra gli appassionati di sport invernali.

E mentre la Macchina annuncia il ritorno di PlayStation 5 sugli scaffali dei negozi europei, Aloy - per ora assente dalle montagne polacche - si prepara a fare ritorno in azione. Ricordiamo infatti che è attualmente in sviluppo il DLC Burning Shores di Horizon: Forbidden West, che porterà l'eroina Sony alla scoperta di una nuova area degli Stati Uniti. A partire dal prossimo 22 febbraio 2023, in concomitanza con il lancio di PlayStation VR2, sarà poi la volta di Horizon: Call of the Mountain, prima declinazione della serie Guerrilla in Realtà Virtuale.