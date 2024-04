La PS5 scalda troppo? Base con ventola di raffreddamento e dock ricarica in SUPER SCONTO

Se la tua PS5 o PS5 Slim si surriscalda troppo, questo accessorio è quello che fa per te. Una basetta con ventola di raffreddamento per la console e doppia base di ricarica per i controller DualSense.

Un vero e proprio organizer con spazio per la console, basetta di ricarica per due controller, tre porte USB, indicatori di ricarica LED e 14 slot per archiviare i giochi PS5. Alla base è presente una ventola che aiuta a dissipare il calore prodotto dalla console, la ventola super silenziosa può girare a tre diverse velocità regolabili: 3100RPM, 3300RPM, 3500RPM. I dock di ricarica per i controller offrono la ricarica rapida in due ore con led rosso/verde per capire subito lo stato di carica. La basetta inoltre è dotata di protezione da sovraccarico, surriscaldamento, sovratensione e cortocircuito. Un pratico accessorio per tenere tutto in ordine e assicurare un reflusso d'aria alla console, per evitare che si surriscaldi durante le fasi di gioco più intense.

