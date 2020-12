PS5, gli scalper colpiscono ancora: gruppo organizzato ottiene altre 2.000 console

Gli scalper di CrepChiefNotify lo hanno fatto ancora: dopo aver ottenuto oltre 3.500 PlayStation 5, poi distribuite sui mercati paralleli a prezzo maggiorato "senza alcun rimpianto", il gruppo organizzato ha affermato di essere riuscito a mettere le mani su altre 2.000 console next-gen di Sony.

Gruppi come quello di CrepChiefNotify stanno approfittando della grande domanda di PlayStation 5 e dell'offerta pressoché nulla. È incredibilmente difficile riuscire ad acquistare una console, un'impresa che tuttavia non sembra essere fuori dalla portata di questi scalper: "L'abbiamo fatto ancora. I nostri membri sono riusciti ad assicurarsi altre 2.000 unità nelle scorse 48 ore. Per noi non è difficile trovare queste console. Se state riscontrando delle difficoltà e vi state lamentando per l'impossibilità di trovarne una, il rimedio più semplice è quello di unirvi a noi e prendere una console grazie al gruppo".

Potrebbe non essere oro tutto quel che luccica, stando a quanto riferito da un membro del gruppo in via anonima a VGC: secondo lui, CrepChiefNotify starebbe gonfiando i risultati conseguiti, insinuando quindi che il numero di console messe da parte sarebbe inferiore a quanto dichiarato. Ciò che è certo, è che questi scalper non sono affatto visti di buon occhio dagli utenti onesti, che stanno riscontrando delle incredibili difficoltà nel tentativo di portarsi a casa una PS5 in tempo per le vacanze natalizie. Voi ci siete riusciti?