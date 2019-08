PS5 e Scarlett supporteranno il retail, ma il digitale cresce: quale futuro per GameStop?

Con l'approcciarsi della next-gen, sono in tanti a chiedersi in quale modo cambierà il business dell'industria videoludica, e quali saranno i fattori determinanti per il successo finanziario dei maggiori protagonisti del nostro medium.

Pur vero che Sony e Microsoft hanno già confermato il loro supporto al formato fisico con l'arrivo di PlayStation 5 e Xbox Scarlett, è innegabile che il mercato digitale ricopra ormai un ruolo centrale per la crescita di tutte le aziende coinvolte in questo settore.

Come rilevato da Dr. Serkan Toto, CEO della società di consulenza Kantan Games, circa il 70% dei ricavi finanziari delle compagnie occidentali proviene oggi dalle vendite in digitale, ma da due anni a questa parte anche publisher nipponici come Square-Enix, Capcom, ed anche Nintendo hanno visto un incremento netto in questo senso. In aggiunta, sempre più studi di sviluppo puntano sui formati free-to-play, Game as a Service e iniziano a supportare il cloud gaming: tutte tendenze che di certo non fanno bene ai tradizionali retailer, che si trovano per forza di cose a rincorrere in affanno.

Secondo gli investitori americani, in questo caso rappresentati dalle dichiarazioni del celebre Michael Burry (che forse ricorderete per il film "La Grande Scommessa"), sono però convinti che i rivenditori fisici, primo fra tutti GameStop, non avranno poi così tanti problemi a sopravvivere in questo mercato in continua mutazione. Il motivo, come detto poc'anzi, è che sia PS5 che Xbox Scarlett punteranno ancora sul formato fisico. Tuttavia, i numeri pubblicati da Kantan Games appaiono abbastanza impietosi ed un cambiamento strutturale da parte di GameStop sembrerebbe necessario: la compagnia stessa (che intanto continua con i tagli al personale) ha dichiarato nelle settimane precedenti di voler prendere delle contromisure per riuscire ad adattarsi al meglio al cambiamento sempre più tangibile dell'industria.