Una PS5 avrebbe scatenato una rissa tra due donne in un Walmart in North Carolina

Trovare una PlayStation 5 è talmente difficile, che certe persone sono pronte a tutto pur di acquistarne una. C'è chi sborsa cifre elevatissime sui mercati paralleli, alimentando gli affari degli scalper; c'è un soldato della Space Force che salta il lavoro per setacciare i negozi della zona; e ci sono donne che se le danno di santa ragione.

Sta facendo il giro della rete un filmato che mostra due donne discutere animosamente fino al punto di non ritorno. Come potete vedere nel filmato allegato in calce, ad un certo punto una di loro comincia a svestirsi per prepararsi alla rissa, ed è proprio ciò che ottiene: ne scaturisce una lotta piuttosto violenta, che potrebbe urtare la sensibilità di qualcuno.

Secondo le fonti di TMZ, i fatti sarebbero accaduti lo scorso 13 dicembre in una filiale di Walmart ubicata a Charlotte, nella Carolina del Nord. Quando le forze dell'ordine sono giunte sul posto, le due donne s'erano già dileguate, e da allora nessuna delle due è stata accusata o arrestata. Secondo le ricostruzioni, avrebbero litigato a causa di una PlayStation 5, anche se la dinamica precisa non è chiara.

Non è la prima volta che delle persone vengono alle mani per una PS5, visto che è successo anche in un Walmart di Miami qualche giorno fa. In quel caso, però, la polizia è arrivata in tempo ed è riuscita ad arrestare le tre persone coinvolte, inclusa una donna con un piccolo bambino in braccio.