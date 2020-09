PS5 si mostra per la prima volta dal vivo in alcune fotografie

La Federal Communications Commission (FCC) ha pubblicato le prime fotografie scattate dal vivo di una PlayStation 5, che la mostrano da tutti i lati mentre è poggiata in orizzontale.

Gli scatti ci danno un'idea delle grandezza effettiva della versione di PlayStation 5 munita di lettore di dischi, che con i suoi 39 cm x 10,4 cm x 26 cm risulta essere la console di prossima generazione più voluminosa in assoluto. La Digital Edition, priva del lettore, misura invece 39 cm x 9,2 cm x 26 cm. Entrambi i modelli sembrano essere progettati per essere posti primariamente in verticale, ma purtroppo gli scatti della FCC non la mostrano in questa posizione. Le fotografie non sono particolarmente dettagliate, ma permettono tranquillamente di visionare tutte le porte di comunicazione:

Anteriormente: 1 porta USB Type-C e 1 porta USB Type-A;

Posteriormente: 2 porte USB Type-A, HDMI, Ethernet, alimentazione.

Le dimensioni ufficiali, ricordiamo, sono state svelate a seguito del PlayStation 5 Showcase di settembre, che lo scorso mercoledì ha finalmente svelato i prezzi e la data di lancio dei due modelli di PS5. L'arrivo sugli scaffali, ricordiamo, è previsto per il 12 novembre negli Stati Uniti d'America e per il 19 novembre in Europa. La console base costerà 499,99 euro, mentre la Digital Edition sarà proposta a 399,99 euro.