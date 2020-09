PS5: caratteristiche e scheda tecnica completa con peso, dimensioni e consumi

Con l'annuncio ufficiale su data e prezzo di PS5, Sony pubblica la scheda tecnica definitiva della console nextgen per condividere tutte le informazioni aggiornate su funzionalità, peso, dimensioni, ingressi e consumi stimati.

Senza indugiare oltre, eccovi allora la scheda riassuntiva con tutte le specifiche hardware ufficiali di PlayStation 5, con tanto di approfondimento sul controller DualSense:

PlayStation 5: Specifiche Ufficiali

CPU : x86-64-AMD Ryzen Zen 2, 8 Cores/16 Threads, Frequenze Variabili fino a 3.5 GHz

: x86-64-AMD Ryzen Zen 2, 8 Cores/16 Threads, Frequenze Variabili fino a 3.5 GHz GPU : basata su architettura AMD Radeon RDNA 2, Accelerazione Ray Tracing, Frequenze Variabili fino a 2.23 GHz (10.3 TFLOPS)

: basata su architettura AMD Radeon RDNA 2, Accelerazione Ray Tracing, Frequenze Variabili fino a 2.23 GHz (10.3 TFLOPS) Memoria di Sistema : GDDR6 16GB, 448GB/s Bandwidth

: GDDR6 16GB, 448GB/s Bandwidth SSD : 825GB, 5.5GB/s Read Bandwidth (Raw)

: 825GB, 5.5GB/s Read Bandwidth (Raw) Drive Ottico : Ultra HD Blu-ray (66G/100G) ~10xCAVBD-ROM (25G/50G) ~8xCAVBD-R/RE (25G/50G) ~8xCAVDVD ~3.2xCLV

: Ultra HD Blu-ray (66G/100G) ~10xCAVBD-ROM (25G/50G) ~8xCAVBD-R/RE (25G/50G) ~8xCAVDVD ~3.2xCLV Dischi di gioco PS5: Ultra HD Blu-ray fino a 100GB

Ultra HD Blu-ray fino a 100GB Video Out: Porta HDMI, supporto alle TV 4K 120Hz, alle TV 8K e al VRR (specificato dallo standard HDMI ver.2.1)

Audio : "Tempest" 3D AudioTech

: "Tempest" 3D AudioTech Dimensioni PS5 con lettore di dischi : 390mm x 104mm x 260mm, base esclusa

: 390mm x 104mm x 260mm, base esclusa Dimensioni PS5 Digital Edition : 390mm x 92mm x 260mm, base esclusa

: 390mm x 92mm x 260mm, base esclusa Peso : 4,5 Kg per PS5 con lettore di dischi, 3,9 Kg per PS5 Digital Edition

: 4,5 Kg per PS5 con lettore di dischi, 3,9 Kg per PS5 Digital Edition Consumi : 350W per PS5 con lettore di dischi, 340W per PS5 Digital Edition

: 350W per PS5 con lettore di dischi, 340W per PS5 Digital Edition Input/Output : Porta USB Type-A (Hi-Speed USB), Porta USB Type-A (Super-Speed USB 10Gbps), due Porte USB Type-C (Super-Speed USB 10Gbps)

: Porta USB Type-A (Hi-Speed USB), Porta USB Type-A (Super-Speed USB 10Gbps), due Porte USB Type-C (Super-Speed USB 10Gbps) Network: Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T)IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/axBluetooth® 5.1

Specifiche del controller DualSense

Dimensioni : 160mm x 66mm x 106mm

: 160mm x 66mm x 106mm Peso : 280 grammi

: 280 grammi Tasti : PS, Create, Options, Tasti Direzionali, Tasti Azione (Triangolo, Cerchio, Croce, Quadrato), R1/L1, R2/L2 (con Trigger) Left stick / L3, Right stick / R3, Touch Pad, MUTE

: PS, Create, Options, Tasti Direzionali, Tasti Azione (Triangolo, Cerchio, Croce, Quadrato), R1/L1, R2/L2 (con Trigger) Left stick / L3, Right stick / R3, Touch Pad, MUTE Touch Pad : di tipo capacitivo a due punti, meccanismo a click

: di tipo capacitivo a due punti, meccanismo a click Sensori di Movimento : sistema di movimento a sei assi (tre assi per il giroscopio e tre assi per l'accelerometro

: sistema di movimento a sei assi (tre assi per il giroscopio e tre assi per l'accelerometro Audio : array di microfoni integrati, speaker mono, jack per cuffie Stereo

: array di microfoni integrati, speaker mono, jack per cuffie Stereo Output : 48kHz/16bit, Input : 24kHz/16bit

: 48kHz/16bit, Input : 24kHz/16bit Feedback : Trigger Effect (su R2/L2), vibrazione (feedback aptico con due attuatori), Indicators (Light Bar/Indicatore Giocatore/MUTE status)

: Trigger Effect (su R2/L2), vibrazione (feedback aptico con due attuatori), Indicators (Light Bar/Indicatore Giocatore/MUTE status) Porte : USB Type-C (Hi-Speed USB), Jack per cuffie Stereo, terminale di ricarica

: USB Type-C (Hi-Speed USB), Jack per cuffie Stereo, terminale di ricarica Wireless : Bluetooth Ver5.1

: Bluetooth Ver5.1 Wired : connessione USB (HID, Audio)

: connessione USB (HID, Audio) Batteria : ricaricabile agli ioni di litio

: ricaricabile agli ioni di litio Voltaggio : DC 3.65V

: DC 3.65V Capacità: 1,560mAh

L'uscita in Italia di PlayStation 5 è prevista per il 19 novembre. PS5 con lettore di dischi sarà venduta a 499 euro, mentre la Digital Edition sarà in vendita a 399 euro. Sulle pagine di Everyeye.it trovate un approfondimento su tutte le esclusive confermate al lancio di PS5.