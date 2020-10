PS5: le schede di espansione al centro delle battute della community Xbox

Espandere lo spazio di archiviazione è piuttosto semplice su Xbox Series X mentre non sembra sia così facile sulla console Sony, almeno a giudicare dal video teardown di PS5. Questo particolare, come spesso succede, ha scatenato le community Xbox e PlayStation su Reddit, Instagram e altri social network.

Il primo sfottò a PS5 è arrivato da Xbox UK che ha preso in giro la rivale sul posizionamento della console in orizzontale/verticale mentre il secondo proviene da una community denominata Xbox Fans Official (non legata in alcun modo a Microsoft) che ha pubblicato un video comparativo su Instagram per dimostrare come sia semplice collegare la scheda di espansione su Xbox Series X, al contrario su PlayStation 5 è necessario utilizzare un cacciavite per accedere allo slot.

Ribadiamo come la frecciatina non provenga da Microsoft o da canali affiliati alla casa di Redmond, bensì dalla community dei supporter Xbox, non prendetela quindi come una guerra social tra le due hardware house. Il video teardown di PS5 ha riscosso un buon successo con oltre quattro milioni di visualizzazioni e 300.000 like solo su YouTube, dati ai quali bisogna aggiungere i numeri generati su Instagram, Facebook, Twitter e altre piattaforme come Reddit.