PS5, schede grafiche e giocattoli: USA vs scalper, proposto lo 'Stopping Grinch Bots Act'

Con le nuove scorte di PS5 nuovamente esaurite a tempo record e la carenza ormai cronica di schede grafiche, la crisi dei semiconduttori non accenna ad allentare la sua morsa sul mercato tech.

In questo contesto, prolifera l'azione degli speculatori, che sin dal lancio delle console next gen hanno assalito i fornitori per fare incetta di PS5 e Xbox Series X, poi rivendute a prezzi maggiorati. Una pratica che nel corso dell'ultimo anno e mezzo, in concomitanza con la crisi sanitaria internazionale, ha trovato sempre maggiore diffusione, sino a coinvolgere un'enorme varietà di beni di consumo. Un fenomeno cresciuto esponenzialmente, sino a includere l'utilizzo di bot per assicurarsi ingenti scorte dei prodotti presi di mira, tra scarpe, console, limited edition di videogiochi (basti pensare al recente caso delle Collector's Edition di Elden Ring), fumetti e persino idromassaggi.

Con l'approssimarsi delle festività natalizie, negli USA sta emergendo il timore che tale pratica possa finire per coinvolgere anche il settore dei giocattoli. Una circostanza alla quale un gruppo di deputati Democratici (Paul Tonko, Richard Blumenthal, Charles E. Schumer, Ben Ray Luján) ha replicato proponendo lo "Stopping Grinch Bots Act". Come facilmente intuibile dalla denominazione, il gruppo di politici ha scelto di comunicare la propria campagna con un richiamo al celebre Grinch cinematografico e alla sua ostilità per il Natale.



In sostanza, stiamo parlando di una proposta di legge volta a contrastare l'utilizzo di bot sui siti di e-commerce da parte degli speculatori. L'obiettivo, in particolare, è quello di estendere la normativa anti-bot relativa alla vendita di biglietti per grandi eventi anche al settore dell'e-commerce in generale. La fattibilità di tale iniziativa è controversa: a dispetto dell'intento, l'applicazione di misure di regolamentazione delle vendite per settori di dettaglio come giocattoli o console è infatti sicuramente più complessa rispetto al settore dei grandi eventi. Per scoprire l'esito della proposta avanzata dai deputati statunitensi, ad ogni modo, non resta che attendere.