PS5 è una scheggia: Sony promette una velocità 100 volte maggiore di PS4

In occasione della riunione con gli azionisti organizzata di recente da Sony, i dirigenti del colosso tecnologico giapponese hanno illustrato le enormi potenzialità dell'SSD nextgen di PlayStation 5.

Grazie all'unità a stato solido progettata per PS5 dal team diretto da Mark Cerny in collaborazione con i partner di Sony, la prossima generazione di console PlayStation sarà estremamente più veloce delle attuali PS4 e PS4 PRO, con tutte le ricadute positive in termini di sviluppo e di evoluzione della grafica e dei contenuti ludici che possiamo facilmente immaginare.

Il documento presentato agli azionisti della compagnia nipponica delinea così la visione nextgen di Sony per specificare che "al fine di migliorare ulteriormente il senso di immersione, prevediamo di aumentare non solo la risoluzione, ma anche la velocità dei giochi. Ad esempio, tramite un SSD ad alta velocità progettato su misura, prevediamo di raggiungere una velocità di elaborazione dei dati di gioco che sarà circa 100 volte più elevata di quella ottenibile su PS4".

La scheda presentata da Sony conferma anche le funzionalità evolute dell'SSD iperveloce di PS5 aggiungendo che "i tempi di caricamento ingame dovrebbero essere molto più brevi e gli utenti dovrebbero essere in grado di muoversi attraverso immensi mondi di gioco accedendovi in un istante". Nella medesima occasione, i rappresentanti dell'azienda giapponese hanno esaltato le caratteristiche audio di PS5 e del suo Tempest Engine.