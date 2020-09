PS5 scompare dalle ricerche di Amazon... cosa sta succedendo?

In molti ci stanno segnalando l'apparente scomparsa di PlayStation 5 e PS5 Digital Edition dai database di Amazon Italia, provando a cercare i due termini infatti non viene restituito alcun risultato valido. Cosa sta accadendo?

Abbiamo effettivamente verificato le segnalazioni e digitando PlayStation 5 otteniamo solamente risultati di ricerca legati agli accessori come il DualSense o la Telecamera HD mentre non c'è traccia delle due console. I prodotti però sono ancora reperibili tramite link diretti con PlayStation 5 venduta a 499.99 euro e PS5 Digital a 399.99 euro, anche se al momento entrambe risultano completamente sold-out.

Amazon potrebbe quindi aver deciso di non mostrare il prodotto nelle ricerche degli utenti, dal momento che non è possibile in alcun modo effettuare il preordine di PlayStation 5, da valutare anche un problema tecnico momentaneo che ha escluso le due pagine in questione dai risultati di ricerca. Sicuramente la situazione tornerà alla normalità nel giro di breve tempo, Sony inoltre dovrebbe rifornire i rivenditori con nuove unità così da permettere a tutti di riaprire i preordini dopo il caos generato la scorsa settimana, con rapidi sold-out registrati ovunque.