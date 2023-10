PS5 Sconti: risparmia fino a 30 euro comprando due articoli PlayStation 5 su PS Direct

Già state pensando ai regali di Natale? Fate bene, meglio portarsi avanti, specialmente se sono già disponibili delle offerte come quella appena lanciata da PlayStation Direct, il negozio ufficiale di Sony.

PlayStation Direct ha appena lanciato una promozione che permette di risparmiare 15 euro sull'acquisto di due articoli PlayStation 5 qualsiasi. L'ammontare del risparmio sale a 30 euro se ad effettuare l'acquisto è un abbonato a PlayStation Plus. Se siete interessati all'offerta, non dovete far altro che dirigervi su pagina dedicata alla promozione di PlayStation Direct e procedere al checkout dei due articoli PS5 di vostro interesse.

Un esempio? Un bundle composto da un DualSense e una Base di Ricarica per Dualsense verrebbe a costare 84,98 euro o addirittura 69,99 euro per gli abbonati Plus, invece del prezzo standard di 99,99 euro. Praticamente, per gli iscritti a PlayStation Plus è come ottenere una base di ricarica gratis, dal momento che il prezzo base di tale accessorio è di 29,99 euro. Potete anche scegliere una console e un gioco, una console e una copertura, un headset e una telecamera... la scelta sta a voi.

Sony specifica che la promozione è "valida su hardware di PS5, accessori di PS5 e alcuni software di PS5" e che "non include i preordini, gli articoli di Marvel's Spider-Man 2 e PS VR2". Lo sconto viene applicato al momento del pagamento, inoltre tenete presente che la promozione sarà valida fino al 27 ottobre 2023 o fino ad esaurimento scorte.