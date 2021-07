PS5 sconti: i migliori giochi in offerta a meno di 20 euro

Con i saldi estivi del PlayStation Store è facile fare scorta di giochi a prezzi ridotti: dopo avervi proposto i migliori giochi PS4 e PS5 a meno di 10 euro alziamo ora il budget per proporvi una serie di giochi in sconto a meno di 20 euro.

Tra i giochi PS5 in offerta a meno di 20 euro troviamo FIFA 21 a 14.69 euro e NBA 2K21 Next Generation Edition a 19.49 euro, molto interessante anche Metro Exodus a 13.99 euro. Borderlands 3 Standard Edition costa 19.59 euro, Subnatica è in offerta a 14.99 euro, in sconto anche le espansioni di Destiny 2 I Rinnegati e Ombre dal Profondo a 9.99 euro l'uno, Alex Kidd in Miracle World DX è in promozione a 15,99 euro.

Gli sconti continuano con Overcooked! All You Can Eat a 19.99 euro, BugSnax a 17.59 euro Rogue Company Rogue Edition a 12.49 euro. Spirit of the North Enhanced Edition è in promozione a 12.49 euro, stesso prezzo per Marifold Garden mentre per Maquette bastano 13.49 euro. Chiudiamo con Balan Wonderworld a 19.99 euro e Shakedown Hawaii a 9,99 euro.

E se volete spendere ancora meno ricordatevi di dare uno sguardo ai giochi per PS4 e PS4 in sconto a meno di quattro euro.