PS5: alla scoperta dei giochi che sfruttano appieno il DualSense

Non solo la grande potenza e l'SSD ultraveloce, tra le grandi attrattive di PlayStation 5 c'è anche il suo nuovo controller di nuova generazione DualSense, che si distacca dal passato già a partire dal nome. Scopriamo in che modo viene utilizzato dai giochi di lancio di PlayStation 5.

Il DualSense di PS5 è dotato di numerose tecnologie all'avanguardia, tra le quali spiccano indubbiamente i Grilletti Adattivi, che modificano dinamicamente la propria resistenza alla pressione in base a determinati fattori in gioco, e il Feedback Aptico, che restituisce sensazioni ben più variegate a precise di una normale vibrazione.

Il suo utilizzo promette di cambiare l'approccio al gaming, e sono moltissimi i giochi che lo sfrutteranno appieno già al lancio, a partire dai first party. Spiccano senza ombra di dubbio Astro's Playroom, gioco gratuito e preinstallato in ogni PS5 nato appositamente per fungere da tech demo per il DualSense, e Call of Duty Black Ops Cold War, che riproduce la resistenza dei grilletti di tutte le armi. Le applicazioni non terminano di certo qui, per questo il nostro Marco Mottura ha deciso di raccontarvi nel dettaglio il funzionamento del DualSense nei giochi di lancio di PS5. Godetevi il video in apertura di notizia, non ve ne pentirete!