PS5, scoperto un nuovo problema: il disco gira a vuoto

PS5 e la sua line-up di giochi ci hanno convinto, lo stesso non può dirsi di tutti i problemi che ne stando condizionando il lancio, dalle difficoltà distributive fino ad arrivare ai guasti tecnici che interessano un certo numero di unità dei giocatori più sfortunati.

Neppure il tempo di fare il punto della situazione elencando i principali problemi di PlayStation 5, che è già venuto il momento di aggiungerne un altro alla lista. Sono molteplici le segnalazioni reperibili tra le pagine di Reddit e ResetEra che parlano di un malfunzionamento del lettore dei dischi della versione standard di PS5: in sostanza, a intervalli di tempo regolari che vanno da tre quarti d'ora a un'ora, il disco all'interno del lettore si mette a girare velocemente e rumorosamente senza alcun apparente motivo. Succede anche quando il relativo gioco non è in esecuzione, oppure quando la console sta eseguendo un titolo digitale del tutto diverso.

"Ho il disco di Ghost of Tsushima all'interno della mia PS5 al momento, e si mette a girare anche se sto giocando a Spider-Man o Demon's Souls", fa notare un utente di Reddit. "Posso capire la necessità di controllare se il disco è ancora lì, ma non dovrebbe esserci bisogno di farlo girare così velocemente e così rumorosamente". Alcuni credono che si tratti di una procedura di autenticazione o di qualcosa di simile, ma ciò accade anche quando non c'è nulla in esecuzione o durante la navigazione della dashboard. Al momento, questi giocatori non possono far altro che rimuovere il disco quando smettono di giocare al titolo associato. È successo anche a voi?