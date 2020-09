PS5: le scorte di lancio sono già terminate da GameStopZing

I preordini di PlayStation 5 aprono oggi anche in Europa presso alcuni rivenditori selezionati, tra questi troviamo anche GameStopZing, il sito della catena è stato infatti aggiornato con tutti i prodotti legati a PS5.

PS5 sarà disponibile dal 19 novembre in Europa, GameStopZing non può però garantire la consegna entro Natale, come specificato chiaramente sul sito: "Le scorte per la data di lancio sono terminate. La data di consegna non sarà garantita entro Natale 2020."

GameStop permette di preordinare anche giochi e accessori per PlayStation 5, tra questi troviamo il Controller DualSense (70.98 euro) e gli accessori come le cuffie PULSE 3D Wireless (99.98 euro), la Telecamera HD (59.98 euro) e il Telecomando (29.98 euro) oltre alla stazione di ricarica per i DualSense (29.98 euro). Tra i primi giochi prenotabili figurano Riders Republic, Far Cry 6, Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, Immortals Fenyx Rising e NBA 2K21.

Nelle prossime ore la situazione dovrebbe essere più chiara, al momento non figurano aperti i preordini per le esclusive PlayStation Studios come Demon's Souls e Marvel's Spider-Man Miles Morales.