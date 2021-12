PS5: scorte limitate anche su PlayStation Direct, comprarne una è davvero difficile

Recentemente Sony ha aperto il servizio PlayStation Direct in alcuni paesi europei per iniziare a vendere direttamente hardware e accessori senza passare da retailer esterni, come accade da anni negli Stati Uniti. Sembra però che anche in questo caso le scorte siano limitatissime.

Lo testimoniano alcuni utenti di ResetERA sottolineando di aver ricevuto una email da parte di Sony per partecipare ad una sessione di vendita di PS5 tramite PlayStation Direct, nel messaggio veniva indicata una finestra oraria ben precisa ma pur connettendosi all'orario indicato, le console risultavano o già esaurite oppure andavano sold-out nel giro di pochissimi minuti, rendendo di fatto molto difficile acquistare una PS5 o PlayStation 5 Digital Edition.

Nelle ultime settimane i drop di PlayStation 5 sono sempre più rari, il primo dicembre PS5 è tornata in vendita su Amazon Italia ma è andata sold-out nel giro di pochissimi secondi, nel nostro paese il servizio PlayStation Direct non è attivo e dunque non si può provare ad acquistare la console direttamente dal sito di Sony e PlayStation.

La situazione non sembra destinata a migliorare nei prossimi mesi e stando alle previsioni degli analisti il problema delle scarse scorte andrà avanti anche nel 2022. Lo sapevate? Negli USA c'è chi ha proposto di vietare l'uso dei bot per rendere più difficile la vita agli scalper.