PS5: Scuf lancia i nuovi controller Reflex, prima alternativa di fascia alta al DualSense

A distanza di diversi mesi dall'annuncio, Scuf è finalmente pronta a lanciare i nuovi controller della linea Reflex, appositamente pensati per PlayStation 5 e per rappresentare la prima valida alternativa di alto livello al DualSense.

Il lancio è previsto per la giornata odierna a questo indirizzo, ma nel momento in cui vi scriviamo non riusciamo ad accedere alla pagina. La linea di controller Scum Reflex comprende tre differenti modelli, denominati Reflex, Reflex Pro e Reflex FPS.

Di base, tutti e tre offrono una serie di caratteristiche specificamente pensate per gli amanti degli sparatutto e della personalizzazione. Ogni controller, a partire dal modello base Reflex, possiede quattro palette posteriori rimovibili (che possono essere rimappate al volo e configurate in tre profili differenti), mascherine rimovibili ed analogici sostituibili con differenti tipi di modelli (lunghi, corti, concavi e convessi). Esattamente come il DualSense, posseggono delle batterie interne ricaricabili via USB-C.

Lo Scuf Reflex di base costa 200 dollari e monta anche i Grilletti Adattivi. Sarà il primo ad essere messo in vendita, nella sola colorazione nera. Sono previsti anche i modelli blu, rosso, arancio, rosso, grigio e bianco. Il modello Reflex Pro costa 230 dollari e aggiunge dei grip ad alte performance sulle impugnature. Il Reflex FPS è il più costoso (260 dollari) e offre anche la possibilità di lockare bumper e trigger per aumentare la velocità di sparo negli FPS. Gli Instant Triggers del Reflex FPS sostituiscono i Grilletti Adattivi, presenti invece nel Reflex e nel Reflex Pro.

Scuf, ricordiamo, ha in listino anche la linea Instinct Pro, dei controller premium per Xbox Series X|S.