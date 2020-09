PS5 'sculacciata' da Xbox Series S: il pensiero dell'ex Sony David Jaffe

Nel suo ultimo intervento pubblicato su YouTube, il papà di God of War e Twisted Metal, David Jaffe, ha riflettuto sul reveal di Xbox Series S e spiegato che la nuova console di Microsoft ha letteralmente "sculacciato" PlayStation 5.

L'istrionico sviluppatore statunitense con un glorioso passato negli studi SCE Santa Monica ha infatti discusso della notizia videoludica del momento in un video dall'eloquente titolo "Il reveal di Xbox ha appena sculacciato duramente PlayStation! Come farà Sony a controbattere a Series S e Series X per queste vacanze?!?".

Dietro ai toni sensazionalistici del titolo dell'ultimo intervento di Jaffe si nasconde però un ragionamento più approfondito che tiene conto di molteplici fattori. Già nella descrizione del video, d'altronde, l'ex autore di Sony chiarisce che il tema centrale del suo intervento non è legato al prezzo di Series S e Series X, ma alla possibilità di rateizzare l'acquisto di una delle prossime console della famiglia Xbox tramite il servizio Xbox All Access (quantomeno negli USA e in pochi altri Paesi).

A tal proposito, Jaffe dichiara che "provate a immaginare: 25 dollari al mese per Game Pass, Xbox Live e Xbox Series S! O 35 dollari per fare lo stesso affare ma con la più potente Series X!". Nel riallacciarsi a PlayStation 5, l'ideatore di Twisted Metal e God of War precisa inoltre che "non c'è dubbio che Sony abbia dalla sua una lineup di giochi first party migliore, più raffinata e più desiderata dalla maggioranza".

Più che una critica a Sony, quindi, quello dell'ex direttore degli studi di Sony Santa Monica è un elogio alla strategia commerciale di Microsoft che, a suo dire, determinerà un beneficio sia per gli appassionati di console Xbox maggiormente interessati a Xbox Series X ed S che i fan del Monolite Nero che, invece, vireranno su PlayStation 5.