PS5: seconda miglior settimana di sempre in Giappone, boom per le vendite di Xbox Series S

Come riportato da Famitsu e Media Create PlayStation 5 domina la classifica hardware giapponese di questa settimana, con un venduto mai così alto in Giappone, ad esclusione della settimana di lancio nel novembre 2020.

PS5 e PS5 Digital Edition hanno venduto 93.000 pezzi in totale nella settimana terminata il 5 febbraio, si tratta del miglior risultato di sempre per la console nel paese del Sol Levante, se escludiamo le vendite della settimana di lancio che toccarono quota 118.000 pezzi a novembre 2020. Nello specifico, PS5 Standard ha venduto 76,450 unità mentre PS5 Digital Edition si ferma a 16,576 pezzi.

In generale, nelle ultima cinque settimane le vendite di PS5 sono state superiori a quelle dei primi quattro mesi del 2022, sempre limitatamente al mercato giapponese. Questo boost è dovuto alle nuove scorte di PlayStation 5 immesse sul mercato da gennaio, si tratta dunque di ottimi numeri per la piattaforma Sony, che negli ultimi 24 mesi ha lottato contro una continua carenza di unità distribuite, così come Xbox Series X.

Da notare come si sia registrato anche un boom per le vendite di Xbox Series S che passa da 830 pezzi venduti nella settimana precedente a oltre 14.000 console distribuite, evidentemente i giocatori giapponesi stanno comprando la console prima dell'aumento di prezzo di Xbox Series X/S in Giappone, attivo dal 17 febbraio.