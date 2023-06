PS5: secondo un brevetto, potremo creare mini-giochi partendo da titoli completi

Sappiamo molto bene che i brevetti non vengono necessariamente utilizzati dalle aziende, ma quello che è spuntato di recente potrebbe avere dei risvolti molto interessanti sul futuro di Sony e della sua PlayStation 5.

Il brevetto in questione fa riferimento all'opportunità di generare mini-giochi partendo dai prodotti in vendita sul mercato. Si tratterebbe di un sistema che consentirebbe di riutilizzerebbe alcuni degli asset facenti parte di un gioco per dare vita ad esperienze con un'impostazione diversa rispetto a quella del titolo nella sua versione base. Il funzionamento dovrebbe essere molto simile a quello della Forgia di Halo Infinite, che è appunto un editor che fa largo uso degli asset dello sparatutto e dà modo alla community di combinarli come meglio credono per dare vita a nuove esperienze e condividerle online.

Uno dei possibili utilizzi potrebbe essere quello di creare un'attività rigiocabile con supporto ai punteggi, così che i giocatori possano competere tra loro al fine di raggiungere la prima posizione nelle classifiche. Non si esclude nemmeno che tale meccanismo possa fornire ai giocatori gli strumenti per creare modalità multiplayer anche in titoli che non le supportano ufficialmente.

Insomma, si tratta di un brevetto con un enorme potenziale e siamo curiosi di scoprire se il colosso nipponico deciderà mai di utilizzarlo.

Nel frattempo, vi ricordiamo che Sony ha di recente svelato i motivi per cui l'accessibilità è importante per tutti i giochi PlayStation.