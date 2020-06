PS5: secondo un insider la data dell'evento potrebbe arrivare oggi

È trascorsa una settimana esatta dall'annuncio da parte di Sony dell'evento dedicato ai giochi di PlayStation 5, rinviato a data da destinarsi per via dei recenti avvenimenti che hanno colpito gli Stati Uniti. Stando alle parole di un insider, potrebbe però mancare poco all'annuncio di una nuova data.

A rivelarlo è Okami, un insider poco noto che però utilizza di tanto in tanto il proprio account Twitter per diffondere qualche anticipazione. Con un tweet piuttosto strano, l'insider si augura che proprio oggi Sony annunci la nuova data dell'evento, che vi ricordiamo era previsto per ieri sera alle ore 22:00. Secondo i follower del personaggio, non si tratta d'altro che di un modo per annunciare tra le righe che mancano solo poche ore alla nuova data dell'evento PS5. Sebbene l'insider in questione non sia dei più affidabili (tempo fa aveva sostenuto che la Remastered di COD Modern Warfare 2 sarebbe arrivata con tanto di comparto multigiocatore), è stata la stessa Sony ad affermare che la nuova data dell'evento dedicato ai giochi PS5 arriverà presto.

Insomma, il messaggio di Okami andrebbe preso con le dovute precauzioni ma è comunque probabile che il tanto atteso annuncio da parte di Sony possa arrivare da un momento all'altro.