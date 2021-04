PS5 segna un altro record in USA: è la console più venduta di sempre nei primi 5 mesi

Lo scorso mese PS5 ha fatto registrare un record assoluto in USA imponendosi come la console ad aver incassato più soldi di sempre nei primi quattro mesi di commercializzazione. Ebbene, stavolta la console next-gen di Sony è riuscita a fare di meglio, il tutto mentre ancora vige un regime di carenze di scorte.

Nel suo consueto report mensile, Mat Piscatella di NPD Group ha fatto sapere che a marzo 2021 PlayStation 5 è diventata la console ad aver venduto più unità e ad aver incassato più soldi in assoluto nei primi cinque mesi di disponibilità sul mercato statunitense, sancendo quello che è a tutti gli effetti un altro record e imponendosi non solo negli incassi, ma anche per volume di unità. Come trenta giorni fa, non possiamo non chiederci cosa sarebbe in grado di fare se le console fossero tranquillamente reperibili in tutti i negozi, e non a ondate centellinate come sta avvenendo fin da quando ha debuttato lo scorso novembre.

A marzo 2021 gli incassi dell'intero segmento hardware negli Stati Uniti hanno fatto segnare un +47% rispetto al medesimo periodo dello scorso anno, per un totale di 860 milioni di dollari. Tra i software, Call of Duty Black Ops Cold War ha riagguantato la prima posizione nella classifica dei videogiochi più venduti, seguito a ruota dalle novità Monster Hunter Rise ed Outriders. Anche il segmento software ha registrato una crescita rispetto al mese di marzo del 2020, in questo caso del 18%, per un totale di 5,6 miliardi di dollari incassati.

TOP 20 Videogiochi USA | Marzo 2021

Call of Duty: Black Ops Cold War Monster Hunter Rise Outriders Super Mario 3D World Marvel's Spider-Man: Miles Morales Mario Kart 8 Deluxe Assassin's Creed Valhalla Animal Crossing: New Horizons Super Mario 3D All-Stars Minecraft Call of Duty: Modern Warfare Super Smash Bros. Ultimate Pokemon Sword & Shield Mortal Kombat 11 Crash Bandicoot 4: It's About Time The Legend of Zelda: Breath of the Wild Madden NFL 21 NBA 2K21 Super Mario Party FIFA 21

Ad oggi, Call of Duty: Black Ops Cold War risulta essere il videogioco più venduto dell'anno (da gennaio a marzo 2021) e degli ultimi 12 mesi (da aprile 2020 a marzo 2021)