PS5 segna vendite record in Europa: i dati del primo trimestre 2023

Oltre alla conferma che nel 2022 Sony è cresciuta grazie alle vendite di PS5 e God of War Ragnarok, per la piattaforma next-gen di Sony arrivano ulteriori importanti conferme dall'Europa per il periodo relativo al primo trimestre del 2023.

Nei primi tre mesi dell'anno in corso, infatti, sono state vendute un milione e mezzo di console in tutta Europa (non contando il Regno Unito), segnando in questo modo un aumento del 41% rispetto a quanto registrato nel primo trimestre del 2022. A spingere verso l'alto questi numeri è proprio PlayStation 5, che ha visto crescere le vendite del 369% rispetto a quanto registrato nel Q1 2022, laddove invece le piattaforme Nintendo e Microsoft sono andate incontro ad un calo anno per anno: Nintendo Switch ha venduto il 18% in meno, mentre Xbox Series X/S è scesa del 10%.

Per quanto riguarda i software, sono stati venduti in totale 39 milioni di giochi nel Q1 2023, segnando in questo modo un calo dell'11% rispetto allo stesso periodo del 2022, mentre passando agli accessori si registrano 4,7 milioni di unità vendute, raggiungendo così una crescita del 5% rispetto ai primi tre mesi di un anno fa.

Analizzando infine il solo mese di marzo 2023, PS5 ha venduto cinque volte di più rispetto a quanto fatto a marzo 2022, mentre in ambito software è Resident Evil 4 Remake a dominare le classifiche di vendita dello scorso mese calcolando sia il formato fisico che quello digitale, seguito a ruota da Hogwarts Legacy e FIFA 23. Finora Resident Evil 4 Remake ha raggiunto quota 4 milioni di copie distribuite, confermandosi dunque uno dei maggiori successi di questa prima parte del 2023.